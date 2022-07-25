Штаб ДНР сообщил о зачистке Углегорской ТЭС в Светлодарске

Фото: Александр Река/ТАСС

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил в своем Telegram-канале о зачистке на Углегорской ТЭС в Светлодарске. Город находится в 18 километрах от Дебальцево, который окончательно перешел под контроль ДНР в феврале 2015 года. В штабе уточнили, что войска ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободили 255 населенных пунктов.

Идет зачистка Углегорской ТЭС, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что военные формирования Народной милиции ЛНР освободили Углегорскую ТЭС в ДНР от украинских военных, штурм объекта происходил при поддержке артиллерии. При этом исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько отмечал, что территория ТЭС заблокирована, но ещё не зачищена. После зачистки территории ТЭС военные ЛНР смогут продолжить операцию в направлении Бахмута.