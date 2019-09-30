Бывший Федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер посылал запросы через посольство ФРГ в Париже для участия в церемонии прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, которого считал другом. Они были отклонены протокольным департаментом Елисейского дворца из-за ограниченного количества мест.
Как отмечает Die Welt, формального приглашения для участия в церемонии не требовалось: зарубежным гостям следовало лишь проинформировать о желании приехать во французскую столицу на похороны Ширака.
Verstorbener französischer Ex-Staatschef: Schröder nicht zur Trauerfeier für Chirac eingeladen... https://t.co/ft5jzelhpw
В Елисейском дворце заявили, что для Шрёдера было зарезервировано место на церемонии в церкви и последующем обеде, отмечает Le Figaro.
Жак Ширак скончался утром 26 сентября у себя дома в окружении близких. Пост президента Франции он занимал с 1995 по 2007 год. Здоровье политика резко ухудшилось в 2016 году после смерти его старшей дочери Лоран. В последнее время бывший французский лидер редко появлялся на публике.