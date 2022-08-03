Шрёдер сообщил о готовности Кремля к переговорам по Украине Шрёдер: Кремль хочет найти решение украинского кризиса путем переговоров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Герхард Шрёдер

Кремль готов искать решение украинского кризиса путем переговоров, заявил Stern бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся на прошлой неделе. При этом он назвал ошибкой нынешние события на Украине.

Хорошие новости заключаются в том, что Кремль хочет найти решение путем переговоров, — сказал Шрёдер.

Он также отметил, что Германия может избежать энергетического кризиса зимой, если введет в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2».

26 июля Шрёдер сообщил журналистам, что проведет несколько дней своего отпуска в Москве. Политик на тот момент уже был замечен в российской столице. Сообщается, что экс-канцлер добрался до российской столицы через Баку.

Позднее Шрёдер подтвердил встречу с Путиным в ходе своей поездки в Москву. Он выразил мнение, что Германия и ее правительство несут «особую ответственность» за происходящее.