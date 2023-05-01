Шольц пообещал не допустить эскалации между Россией и НАТО

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о стремлении Берлина избежать эскалации между Россией и НАТО, несмотря на поставки оружия Украине. По его словам, которые приводит ТАСС, Германия в этом плане делает только шаги, согласованные с партнерами.

Мы не делаем односторонних шагов, мы действуем только в согласовании с нашими партнерами, — сказал Шольц.

На встрече с гражданами в городе Кобленц канцлер также ответил на вопрос о красных линиях, которые Берлин может пересечь, поставляя вооружения на Украину.

Мы делаем все, чтобы не было эскалации в направлении войны России с НАТО, — отметил канцлер.

Ранее вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что присутствие немецких войск на Украине является красной линией, которую нельзя пересекать, важно всегда сохранять эту границу. По его словам, Германия балансирует, оказывая помощь Украине. Министр не исключил, что есть риск зайти слишком далеко и быть втянутыми в боевые действия.