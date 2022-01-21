Шольц заявил о неизменности позиции относительно поставок оружия Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что правительство Германии намерено продолжать уже существующую политику по вопросам поставок вооружений Украине. Это означает запрет экспорта летальных вооружений из Германии. При этом, по его словам, в случае военной агрессии, будут приняты конкретные меры, передаёт РИА Новости.

У федерального правительства чёткая позиция в отношении экспорта вооружений, позиция преемственности, позиция, которую правительство занимало в последние годы: мы не поддерживали экспорт летальных вооружений из Германии, — заявил Шольц на пресс-конференции по итогам заседания кабмина ФРГ.

По его словам, официальный Берлин пытается добиться деэскалации ситуации вокруг Украины. Олаф считает, что в первую очередь Россия должна внести свой вклад в это путём снижения размещённого вдоль границы контингента.

Он добавил, что «если дело дойдет до военной агрессии, это будет иметь высокую цену» и в определённое время будут приняты конкретные решения.

Ранее стало известно, что минобороны Эстонии намерено предоставить Украине противотанковые ракеты Javelin и гаубицы калибра 122 мм. Об этом сообщил начальник отдела международного сотрудничества ведомства Пеэтер Куймет. По его словам, это будет помощь Украине в нынешней сложной ситуации. Ранее главы оборонных ведомств и других стран Балтии заявили о желании оказать Украине свою поддержку.