Шольц выдвинул России условия для военного сотрудничества

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин готов обсуждать с Москвой контроль над вооружениями в Европе, но на данный момент нужно прекратить боевые действия на Украине. Глава государства добавил, что российские военные также должны покинуть территорию Украины. По его словам, так или иначе после окончания конфликта на Украине возникнет вопрос обеспечения безопасности Европы, передает Reuters.

В первую очередь нужно, чтобы Россия немедленно прекратила конфликт и вывела войска. Верно, что потом возникнет вопрос, как мы можем обеспечить безопасность Европы. Разумеется, мы готовы говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе, — сказал Шольц.

Он при этом не уточнил, какие действия предпримет Европа в случае отказа России от этих условий.

Министр по европейским и иностранным делам республики Александр Шалленберг ранее заявил, что после окончания украинского конфликта Евросоюзу понадобится Россия. Глава ведомства пояснил, что Москва нужна Брюсселю, чтобы вести с ней диалог по безопасности. Дипломат добавил, что было бы неправильным исключить Россию из международных встреч. Он при этом не стал уточнять, как Европа сможет наладить диалог с Россией на фоне принятых санкционных пакетов против Москвы.