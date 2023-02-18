Канцлер Германии Олаф Шольц разочаровался в союзниках из-за их позиции по поставкам танков Киеву, сообщает Financial Times. Политик упрекнул их в том, что они не смогли направить технику Украине, после того как в течение нескольких месяцев убеждали Берлин сделать это.

Это вопрос, который я должен задать другим, особенно тем, кто так сильно призывал [меня] действовать, — заявил Шольц, отвечая на вопрос о том, не подталкивает ли он другие страны к поставкам тяжелого вооружения Киеву, хотя сам долгое время проявлял нерешительность в этом вопросе..