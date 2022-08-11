Шольц рассказал об отношениях с Меркель Канцлер ФРГ Шольц рассказал, что поддерживает отношения с Меркель в непростой для Германии ситуации

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Ангела Меркель и Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на своей первой большой пресс-конференции в роли канцлера рассказал, что с удовольствием созванивается со своей предшественницей Ангелой Меркель, передает РИА Новости. При этом он добавил, что и сам с охотой работает на этой должности, даже учитывая нынешнюю непростую ситуацию для Германии.

Я с удовольствием созваниваюсь с ней, но и в роли канцлера нахожусь с удовольствием, — сказал Шольц.

Меркель занимала пост канцлера Германии с 2005 года. В 2021 году она покинула свой пост.

Ранее Шольц положительно отозвался о политике Меркель в отношении России. Он напомнил, что высказывался за решение экс-канцлера ФРГ выступить против присоединения Украины к НАТО в 2008 году.

Политолог Александр Камкин считает, что Меркель не вернется в политику даже в случае отставки Шольца. По его мнению, место бывшего канцлера в правящей верхушке займут ее последователи. Он добавил, что на фоне энергетического кризиса рейтинг партии ХДС медленно растет. В связи с этим эксперт предположил, что фракция победит на следующих выборах в бундестаг.