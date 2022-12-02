Шольц заявил о необходимости вернуться к «мирному порядку» с Россией

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Европа должна вернуться к «мирному порядку» с Россией, который существовал до начала спецоперации на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время круглого стола на Берлинской конференции по безопасности. По его мнению, по завершении боевых действий необходимо будет решить «вопросы общей безопасности», что станет возможным только после того, как российская сторона сделает шаг навстречу к становлению «мирного порядка», сообщает The Times.

Мы должны вернуться к соглашениям, которые служили основой мира и безопасности в Европе. <...> Мы можем вернуться к мирному порядку, который работал, и снова сделать его безопасным, если Москва тоже проявит готовность к этому, — сказал бундесканцлер.

Как передает издание, глава правительства ФРГ сделал «самое откровенное на сегодня» заявление о планах касательно организации будущего миропорядка, подтвердив готовность к диалогу с Москвой по ряду вопросов, таких как контроль за вооружением и размещение ракет. Канцлер выразил желание «разобраться с мешаниной договоров по безопасности, заключенных во время и после окончания холодной войны».

Ранее Шольц рассказал, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров с официальными лицами ФРГ ведет беседу как на русском, так и на немецком языках. Сам же Шольц, по его признанию, имеет ограниченные знания в области русского языка. Он отметил, что в последний раз стороны разговаривали в сентябре.