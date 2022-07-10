Шольц приветствовал решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»

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Канцлер Германии Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что приветствует решение Канады сделать исключение из санкций против России в виде возвращения Северного потока-1, передает Die Welt. В публикации говорится, что правительство ФРГ «испытывает облегчение и надеется на надежную и доступную энергию на предстоящую осень и зиму».

Мы приветствуем решение наших канадских друзей и союзников, — заявил Шольц.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на информацию канадского министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона сообщило, что Оттава передаст Берлину задержанную в Канаде из-за рестрикций против России турбину производства концерна Siemens для газопровода «Северный поток». Германия должна направить ее «Газпрому».

Ранее стало известно, что несмотря на решение о Северном потоке-1, Канада расширит санкции против РФ. По словам главы МИД страны Мелани Жоли, рестрикции введут против нефтяного, газового и химического секторов российской экономики.