Шольц пообещал не допустить войны НАТО с Россией

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет делать все, чтобы предотвратить конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом. По словам немецкого лидера, страна при этом будет помогать Украине «в меру своих возможностей». По его словам, все решения в ФРГ принимаются на основе этого курса, пишет газета Neue Zürcher Zeitung.

Германия в меру своих возможностей поддерживает Украину и в то же время делает все возможное, чтобы предотвратить прямой конфликт между НАТО и Россией, — рассказал Шольц.

Украинское руководство неоднократно выступало с критикой немецких властей из-за сдержанной помощи, которую Берлин оказывает Киеву из-за страха эскалации конфликта с Россией.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон не возражает против применения Киевом западных вооружений против тех районов Украины, которые могут войти в состав России по итогам референдумов. Дипломат напомнил, что США никогда не признают результаты референдумов, поэтому он призвал украинское руководство продолжать использовать западное вооружение против городов Донбасса. Он также добавил, что санкционный режим против Москвы будет усилен.