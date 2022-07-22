Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа

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Олаф Шольц

Россия является ненадежным поставщиком газа, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Die Zeit. По его мнению, у Москвы есть все технические возможности для выполнения обязательств, однако она их не выполняет.

Германия больше не может полагаться на Россию [в поставках газа]. Вот почему мы предпочитаем перестраховываться, — сказал Шольц.

По его словам канцлера, ФРГ в будущем «предпочтет играть безопасно». Он напомнил, что Берлин уже принял ряд мер по сокращению потребления газа.

В мае Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон также назвала Россию ненадёжным поставщиком и призвала страны Евросоюза готовить альтернативные планы на случай, если поставки газа из РФ прекратятся. Она добавила, что Еврокомиссия начала готовиться к худшему сценарию ещё в январе текущего года, но признала, что полностью заменить поставки газа из России не получится.

Ранее глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что Германия не сможет пережить зиму без российского газа. По его словам, запасов из заполненных на 65% хранилищ не хватит для этого.