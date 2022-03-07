Шольц: ФРГ продолжит бизнес с Россией в области энергообеспечения

Германия продолжит вести бизнес с российскими компаниями в области поставок энергоносителей, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Такое решение он объяснил тем, что замены ресурсам из России пока нет. Политик также добавил, что власти уже работают над разработкой альтернатив для российской энергии, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Федеральное правительство уже несколько месяцев работает с партнёрами в Европейском союзе и за его пределами над разработкой альтернатив для российской энергии. Но это не происходит в одночасье. Поэтому с нашей стороны было сознательным решением продолжить деятельность коммерческих предприятий в области энергоснабжения с Россией, — сказал он.

Шольц отметил, что Европа умышленно вывела из-под санкций поставки энергоносителей из России, потому что сейчас нет другого способа обеспечить энергопоставки в ЕС. Данный шаг важен для обеспечения повседневной жизни людей, подчеркнул он.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер ранее высказался против введения запретов на закупку российской нефти, угля и газа. По его словам, отказ от импорта российского сырья может привести к резкому росту цен на энергетические ресурсы не только в Западной Европе, но и во всём мире. Кроме того, министр подчеркнул, что найти замену энергоресурсам России очень сложно. В числе последствий отказа от российского сырья он назвал возможные перебои с энергией следующей зимой.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России.