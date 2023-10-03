Шмыгаль рассказал, сколько зерна достанется украинцам после сбора урожая Шмыгаль: Украина планирует отправить на экспорт 75% собранного урожая зерна

Фото: IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenne/Global Look Press

Украинцам хватит 25% собранного урожая зерна, остальные 75% планируют экспортировать, сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, Киев рассчитывает обеспечить поставки за счет «путей солидарности» от ЕС и портов на Дунае.

Для внутреннего потребления нам достаточно около 25% всего собранного зерна, остальное нужно экспортировать, — сказал Шмыгаль.

В середине сентября Еврокомиссия не стала продлевать эмбарго на поставки украинского зерна и другой сельхозпродукции, но попросила Киев не допустить рыночных искажений в ЕС. После этого Венгрия, Польша и Словакия в одностороннем порядке отказались ввозить зерно с Украины, в ответ Киев подал на них жалобу во Всемирную торговую организацию.

Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что отношения между Киевом и Варшавой в ближайшие месяцы будут «сложными» из-за разногласий по зерну, хотя и не будут «плохими». Однако у республики есть свои экономические интересы, и она не намерена оправдывать ожидания Украины в связи с зерновым эмбарго, подчеркнул он. Кроме того, Мюллер выразил надежду, что соцпомощь для украинских беженцев не будет продлена на следующий год.