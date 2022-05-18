Шестой пакет санкций Евросоюза заблокирован Еврокомиссар Джентилони: шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован из-за разногласий

Паоло Джентилони / Фото Philipp von Ditfurth/dpa Global Look Press

Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза заблокирован, заявил еврокомиссар Паоло Джентилони в эфире телеканала Rai News 24. Он уточнил, что страны ЕС не смогли согласовать перечень ограничений в отношении РФ. Политик также выразил надежду, что соглашение между государствами будет всё же достигнуто.

Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Я оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса, — заявил Джентилони.

Накануне неназванный дипломат ЕС заявил, что Евросоюз практически исчерпал возможности давления на Россию и ввести новый пакет санкций против Москвы будет крайне сложно. По его словам, об этом свидетельствуют проблемы с согласованием эмбарго на поставку российской нефти.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что республика не станет поддерживать антироссийскую риторику и санкции против Москвы без гарантий от Евросоюза по финансовой стабильности. По его словам, это касается энергетического сектора и эмбарго на нефть.