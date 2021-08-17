Северная Македония вышлет ещё одного российского дипломата

Министерство иностранных дел Северной Македонии приняло решение о высылке ещё одного российского дипломата. Об этом заявил глава МИД страны Буяр Османи, слова которого приводит РИА Новости.

Другой информации Османи не привёл , так как она носит секретный характер.

Российское посольство в Северной Македонии подтвердило информацию о том, что одного из сотрудников объявили персоной нон грата. Отмечается, что российский дипломат покинул страну за 10 дней до объявления персоной нон грата в связи с завершением командировки.

Ранее Власти балканской республики объявили персоной нон грата одного из российских дипломатов и потребовали от него в семидневный срок покинуть страну. Причины такого решения в Скопье пока не объяснили. В качестве ответных мер сотрудник посольства Северной Македонии в Москве был признан персоной нон грата в России.