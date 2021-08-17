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Северная Македония вышлет ещё одного российского дипломата

13:48, 17 августа 2021
Северная Македония вышлет ещё одного российского дипломата Фото: unsplash.com
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Министерство иностранных дел Северной Македонии приняло решение о высылке ещё одного российского дипломата. Об этом заявил глава МИД страны Буяр Османи, слова которого приводит РИА Новости.

Другой информации Османи не привёл, так как она носит секретный характер.

Российское посольство в Северной Македонии подтвердило информацию о том, что одного из сотрудников объявили персоной нон грата. Отмечается, что российский дипломат покинул страну за 10 дней до объявления персоной нон грата в связи с завершением командировки.

Ранее Власти балканской республики объявили персоной нон грата одного из российских дипломатов и потребовали от него в семидневный срок покинуть страну. Причины такого решения в Скопье пока не объяснили. В качестве ответных мер сотрудник посольства Северной Македонии в Москве был признан персоной нон грата в России.

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