Сербию обвинили в геноциде: будет ли новая война на Балканах, реакция РФ

Фото: IMAGO/Idil Toffolo/Global Look Press

23 мая президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию, Китай, ОАЭ и другие государства, которые или воздержались, или отказались голосовать в Организации Объединенных Наций за резолюцию о геноциде в Сребренице. Белград расценивает документ, принятый на Генеральной Ассамблее ООН, как обвинительный акт в свой адрес за военные преступления 1990-х. Лидер сербской автономии в Боснии Милорад Додик заявил о выходе из состава страны. Вспыхнет ли теперь новая война на Балканах и заставят ли Белград платить репарации — разбирался NEWS.ru.

Как в ООН принимали резолюцию о геноциде в Сребренице

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «геноциде в Сребренице», которую 23 мая внесли на рассмотрение Босния и Герцеговина, Германия и Руанда, в тот же день. 84 государства проголосовали за документ, 19 — против, 68 — воздержались. Теперь 11 июля станет Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице.

В Белграде были категорически против документа. Перед рассмотрением резолюции Вучич заявил, что сделает все возможное для сохранения чести его страны. По его мнению, в итоге документ спровоцирует прекращение существования Республики Сербской — энтитета, автономии, входящей в состав Боснии и Герцеговины (БиГ). Он считает, что резолюция нацелена на пересмотр ответственности сербов за развязывание войны в Боснии, в будущем она откроет дорогу к наложению репараций на Белград.

Фото: Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press Президент Сербии Александр Вучич

Глава Республики Сербской Милорад Додик объявил о своем решении выйти из состава боснийского государства, пообещав предложить центральным властям в Сараево проект мирного соглашения о разделе, в частности о демаркации границы с остальной частью Боснии. Лидер энтитета заявил, что сербы «больше не могут жить» в таком государстве.

«В ближайшие 30 дней будет предложено соглашение о мирном разграничении. Сегодня начинаем с формальным решением о том, что требуется мирное разграничение. Предложим сначала разъяснить политические полномочия в связи с энтитетами, сохранить при этом нынешнюю модель функционирования хозяйства и в течение нескольких лет приспособить ее к модели мирного разграничения», — сказал Додик.

Будет ли новая война в бывшей Югославии

Бывший консультант президента Сербии Вадим Самодуров считает, что из-за резолюции могут возобновиться боевые действия в регионе.

«Додик доведет Балканы до нового масштабного конфликта, если продолжит продвигать тезис о выходе из состава Боснии. Своей риторикой Додик пытается продемонстрировать особые связи с Россией. Но само по себе это образование никакой ценности для России не представляет», — предположил он в беседе с NEWS.ru.

По мнению Самодурова, предполагаемый выход Республики Сербской из БиГ станет головной болью и для соседней Сербии. Ее президент Вучич делает все возможное, чтобы сохранить стабильность на Балканах и при этом решить проблему Косово, пояснил эксперт.

Самодуров считает, что в Белграде не хотят воспользоваться ситуацией, чтобы присоединить к себе территорию Республики Сербской. Чисто теоретически Запад мог бы предложить Вучичу большую сделку, в рамках которой Сербия присоединяет к себе сербский энтитет Боснии, а взамен признает независимость края Косово, однако сербский лидер, скорее всего, откажется, полагает эксперт. «Вряд ли Вучич станет менять один проблемный регион на другой», — добавил он.

По мнению эксперта, Додик забыл, что Республика Сербская — такое же искусственное образование, как и Босния в целом. «Кроме того, у Республики Сербской экономический потенциал ничтожен. Выйди она из состава Боснии, совершенно непонятно, что с ней дальше станет», — считает политолог.

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press Лидер Республики Сербской Милорад Додик

Что случилось в Сребренице в июле 1995 года

В середине июля 1995 года в ходе гражданской войны в Боснии формирования боснийских сербов заняли Сребреницу и казнили около восьми тысяч безоружных мусульман. Белград не отрицает факт массовых расстрелов, однако не соглашается с термином «геноцид».

Провести через ООН резолюцию о «геноциде» в Сребренице пытались и раньше — в 2015 году. Тогда Москва наложила вето на документ, предложенный Совету Безопасности ООН.

Зампред Совета Федерации Константин Косачев расценил принятую в четверг резолюцию как попытку косвенно оправдать совсем другую войну — нападение НАТО на Югославию в 1999 году.

Фото: Darko Bandic/AP/TASS Сребреница, июль 1995 года

Как предположил в разговоре с NEWS.ru руководитель проекта «Балканист» Олег Бондаренко, резолюция действительно ускорит суверенизацию Республики Сербской. По его мнению, этот процесс растянется надолго, с учетом особенностей границ в регионе.

«Республика Сербская представляет собой две не соединенные друг с другом части Боснии. Кроме того, никакой официально признанной внутренней границы между сербской частью и мусульмано-хорватской внутри Боснии не проведено, там чересполосица. Никто границу не делимитировал, физически на местности она не обозначена. Помимо этого, она проходит в горной местности, то есть в случае чего сложно будет обеспечить ее оборону», — пояснил Бондаренко.

Он назвал Боснию изначально нежизнеспособным государством. По мнению Бондаренко, на практике это два живущих порознь энтитета.

«Фактически Запад недавно уже ввел санкции против руководства Республики Сербской. В ближайшее время центральные боснийские власти в Сараево или западные структуры могут пойти на провокацию, вплоть до ареста глав сербского энтитета», — допустил он.

Кроме того, из-за принятой в ООН резолюции сербов теперь могут признать «геноцидальным народом» и заставить выплачивать репарации подобно тому, как Германия когда-то официально платила компенсации пострадавшим при Холокосте.

Фото: SARAH YENESEL/EPA/TASS Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за проект резолюции «Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице»

Какова роль Евросоюза в принятии резолюции ООН

С помощью резолюции о Сребренице Запад провоцирует новый конфликт на Балканах, подозревает профессор СПбГУ эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Он считает, что угроза новой войны используется для давления на Сербию — от нее требуют присоединиться к антироссийским санкциям.

«Резолюция при определенной трактовке позволяет Евросоюзу применить новые санкции против Сербии, что в итоге повлияет на внутриполитическую жизнь страны. К примеру, можно ожидать прямого вмешательства в грядущие выборы в республике», — предположил в разговоре с NEWS.ru Ткаченко.

Политолог добавил, что сербам теперь нужно готовиться и к провокациям не только в Боснии, но и в Косово. «Оба эти образования сильно зависят от дотаций ЕС, поэтому Брюссель может легко ими управлять. Думаю, Евросоюз сам войну в Боснии инициировать не планирует, однако будет усиливать с помощью таких провокаций давление на Белград», — подытожил эксперт.

Что резолюция ООН значит для интересов Москвы

Российские дипломаты отрицательно отнеслись к решению Генеральной Ассамблеи. Так, постпред РФ в ООН Василий Небензя назвал резолюцию угрозой миру в Боснии и вообще на Балканах. По его мнению, документ «обнажит раны геноцидов», которые не были упомянуты, и это откроет «ящик Пандоры».

Дипломат добавил, что многие страны, где происходили аналогичные события, но более масштабные, чем в бывшей Югославии во время гражданской войны, выйдут теперь в ООН с подобными инициативами.

Фото: Thomas Brey/dpa/Global Look Press Кладбище у мемориала в память о геноциде в Сребренице, Босния и Герцеговина

Как отметил Бондаренко, в ООН не сложилось никакого «обличающего единства» по поводу сербов. Он подчеркнул, что поддержка Белграда в мире оказалась почти вдвое больше, чем была у Москвы в марте 2022 года, когда на голосование в Генассамблее ООН ставили резолюцию о признании России «страной-агрессором».

«Нашей дипломатии, наверное, стоит приготовиться. Немцы, которые инициировали резолюцию о Сребренице, решили свой комплекс вины за Холокост распространить теперь на сербов. Но в течение года может появиться новый документ, в котором Москве предъявят обвинение в „геноциде украинцев“, например по поводу событий в Буче. Уверен, за такую резолюцию проголосует больше государств, чем сейчас за обвинения в адрес сербов за Сребреницу», — предположил Бондаренко.

По мнению Ткаченко, руководство Евросоюза уверено, что украинский конфликт ослабил влияние Москвы в других регионах планеты, и пытается этим воспользоваться. «Запад сейчас вмешивается в дела Южного Кавказа и Центральной Азии. Эти бывшие советские республики теперь регулярно посещают западные политики. Балканы — еще один регион пазла, который складывает Евросоюз вокруг России», — полагает эксперт «Валдая».

Как он напомнил, сербы для России отнюдь не союзники. Но они исторически близкое государство, которое до сих пор сдерживало нажим Евросоюза, отказывалось вводить санкции и сохраняет с РФ равноправные отношения. «Если ситуация обострится, военным путем мы не сможем им ничем помочь. Остается дипломатическая и экономическая помощь», — подытожил Ткаченко.

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