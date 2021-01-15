Сербия получит 250 тысяч доз российской вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/fc61bb84-57e5-11eb-833b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/Global Look Press

Новая партия российской вакцины от коронавируса поступит в Сербию на следующей неделе. Об этом заявил президент страны Александар Вучич.

Во вторник в Сербию поступит 250 тысяч доз вакцины «Спутник V», — цитирует его ТАСС.

Выступая на церемонии встречи китайской вакцины Sinopharm, президент страны отметил, что Сербия является первой страной в регионе, жители которой могут выбирать, каким препаратом прививаться. По его словам, к середине года в Сербии будет применяться порядка шести различных вакцин от коронавируса.

Вакцинация населения в Сербии стартовала 24 декабря. Первоначально жителей прививали американским препаратом Pfizer. В первых числах января в стране началось применение российской вакцины.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Сербии и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о поставках в страну в общей сложности двух миллионов доз вакцины «Спутник V». Они будут осуществляться партнёрами РФПИ в Индии, КНР, Южной Корее и других странах.