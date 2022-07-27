Сенатор оценил назначение Костина на должность генпрокурора Украины Сенатор Цеков: новый генпрокурор Украины Костин будет выполнять приказы Зеленского

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Сергей Цеков

Депутат от партии «Слуга народа» Андрей Костин на должности генерального прокурора Украины будет беспрекословно выполнять все приказы офиса президента страны Владимира Зеленского, предположил российский сенатор Сергей Цеков. Он убежден, что в последнее время Киев назначал чиновников на должность исходя из личных политических амбиций, а не профессиональных качеств человека, пишет Lenta.ru.

Такая сложилась на Украине политическая культура с точки зрения назначения прокуроров. Я замечу, что прокуроры на Украине имеют гораздо больше властных возможностей, возможностей давления, чем в России. В России работа прокурора более спокойная. Костин, думаю, будет беспрекословно выполнять все указания, которые ему будет давать офис президента, — отметил Цеков.

Фото: пресс-служба офиса генпрокурора Украины Андрей Костин

Сенатор предположил, что отставка прошлого генпрокурора Ирины Венедиктовой может быть связана с ее недостаточным давлением на украинских предпринимателей. В свою очередь Костин, по мнению парламентария, будет готов «не церемониться» с бизнесом. Цеков убежден, что украинские политики попадают на это должность не по призванию, а потому, что должность генпрокурора может стать «хорошим штрихом в биографии».

Ранее Верховная рада проголосовала за назначение генеральным прокурором Украины депутата от правящей партии «Слуга народа» Андрея Костина. За соответствующее решение высказались 299 народных депутатов Украины.