Депутат от партии «Слуга народа» Андрей Костин на должности генерального прокурора Украины будет беспрекословно выполнять все приказы офиса президента страны Владимира Зеленского, предположил российский сенатор Сергей Цеков. Он убежден, что в последнее время Киев назначал чиновников на должность исходя из личных политических амбиций, а не профессиональных качеств человека, пишет Lenta.ru.
Такая сложилась на Украине политическая культура с точки зрения назначения прокуроров. Я замечу, что прокуроры на Украине имеют гораздо больше властных возможностей, возможностей давления, чем в России. В России работа прокурора более спокойная. Костин, думаю, будет беспрекословно выполнять все указания, которые ему будет давать офис президента, — отметил Цеков.
Сенатор предположил, что отставка прошлого генпрокурора Ирины Венедиктовой может быть связана с ее недостаточным давлением на украинских предпринимателей. В свою очередь Костин, по мнению парламентария, будет готов «не церемониться» с бизнесом. Цеков убежден, что украинские политики попадают на это должность не по призванию, а потому, что должность генпрокурора может стать «хорошим штрихом в биографии».
Ранее Верховная рада проголосовала за назначение генеральным прокурором Украины депутата от правящей партии «Слуга народа» Андрея Костина. За соответствующее решение высказались 299 народных депутатов Украины.