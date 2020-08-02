Сенат Польши отложил заседание из-за заразившегося COVID-19 сенатора

https://static.news.ru/photo/f13b7dcc-d4f9-11ea-9042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Senat Rzeczypospolitej Polskiej/facebook.com

Спикер Сената Польши Томаш Гродзкий заявил, что предстоящее заседание парламента откладывается. По его словам, причиной стало выявление коронавируса у одного из сенаторов.

Заседание должно было пройти с 4 по 7 августа, новыми датами стали 11–13 августа, передаёт PAP.

После получения информации о заражении члена парламента Яна Филипа Либицкого все сенаторы должны сдать тесты. Результаты анализов появятся только 5 августа.

Мы хотим провести тестирование всем, кто контактировал. Некоторые участвуют в заседаниях удалённо, некоторые приходят, поэтому мы хотим, чтобы всё это было сделано. И только когда у нас будут все результаты, мы сможем безопасно продолжать работу, — подчеркнул глава законодательного органа.

6 августа в Сенате запланирована инаугурация на второй срок президента страны Анджея Дуды. На неё приглашены члены обеих палат парламента, представители правительства и дипломаты. В связи с этим политики должны срочно сдать тест на COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продолжают считать пандемию коронавируса чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По данным организации, она будет длиться ещё долгое время.