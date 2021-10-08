СБУ Украины может запретить въезд Басте, Ирине Круг и Ёлке
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
10:11, 08 октября 2021
Фото: sbu.gov.ua
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Служба безопасности Украины (СБУ) может запретить въезд на территорию страны российским исполнителям Басте, Ирине Круг и Ёлке. С соответствующим призывом к силовикам обратился находящийся в Киеве Крымско-татарский ресурсный центр (КРЦ).
Как сообщается в письме, опубликованном на сайте организации, СБУ просят проверить информацию о «незаконном посещении временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя» Ириной Круг и Елизаветой Иванцив (Ёлкой). В случае выявления нарушений украинского законодательства, КРЦ призывает применить к ним ограничительные меры.
Также отмечается, что Ёлка, хоть и не давала концертов в Крыму, но «могла находиться на полуострове во время одного из российских песенных фестивалей».
Кроме того, КРЦ также просит ввести новые санкции в отношении рэпера Басты, который запланировал свой концерт в Киеве на 19 декабря. Музыканту уже запрещали въезд на Украину на три года, но срок этого запрета истёк в 2020 году.
В настоящее время чёрный список российских артистов на сайте Министерства культуры Украины насчитывает 206 человек. Перечень обновили последний раз 20 сентября. Однако в нём до сих пор числятся имена артистов, которых уже нет в живых: Владимира Меньшова, Валентина Гафта, Василия Ланового и других. Оказавшиеся в списке артисты не могут въезжать на территорию Украины, а киноленты с их участием запрещено распространять и показывать в стране.