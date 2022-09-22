РИА Новости: СБУ готовила покушение на главу Запорожской области

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Солдаты вооруженных сил Украины

СБУ готовила покушение на главу Запорожской области Евгения Балицкого, рассказал РИА Новости задержанный силовиками житель Мелитополя Максим Иванов. Он сообщил, что для совершения преступления привлекали обычных граждан: анонимный человек отправлял ему сообщения в Telegram с требованием собрать сведения о месте жительства и передвижениях Балицкого.

Как заявил задержанный, ему сначала предлагали расклеивать проукраинские листовки, но этого он не делал, а лишь за деньги «передавал координаты». Аноним же хотел выяснить, на каких машинах ездит Балицкий и по каким маршрутам.

Я понимал, что он хотел прийти к устранению Балицкого, шел сбор информации и это могло быть связано с референдумом, который, как тогда говорили, будет 11 сентября, — сообщил Иванов.

Задержанный также рассказал, что в конце мая — начале июня ему написал еще один куратор под женским псевдонимом. Иванову предложили вместе с его сожительницей расклеивать листовки. После выполнения поручения ему предложили за шесть тысяч гривен устроить теракт, подорвав железнодорожные пути. Мужчина сказал, что отказался это делать.

Ранее сообщалось, что в Симферополе суд заключил под стражу агента СБУ, который готовил покушения на местных чиновников. При задержании у него нашли огнестрельное оружие, гранату и средства связи.

До этого ФСБ предотвратила серию терактов в отношении членов военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области и правительства Крыма. Отмечается, что в подготовке терактов участвовали представители СБУ. В ведомстве уточнили, что получены сведения о проводившейся иностранной спецслужбой операции, установлены и задержаны исполнители и их пособники.