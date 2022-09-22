СБУ готовила покушение на главу Запорожской области Евгения Балицкого, рассказал РИА Новости задержанный силовиками житель Мелитополя Максим Иванов. Он сообщил, что для совершения преступления привлекали обычных граждан: анонимный человек отправлял ему сообщения в Telegram с требованием собрать сведения о месте жительства и передвижениях Балицкого.
Как заявил задержанный, ему сначала предлагали расклеивать проукраинские листовки, но этого он не делал, а лишь за деньги «передавал координаты». Аноним же хотел выяснить, на каких машинах ездит Балицкий и по каким маршрутам.
Я понимал, что он хотел прийти к устранению Балицкого, шел сбор информации и это могло быть связано с референдумом, который, как тогда говорили, будет 11 сентября, — сообщил Иванов.
Задержанный также рассказал, что в конце мая — начале июня ему написал еще один куратор под женским псевдонимом. Иванову предложили вместе с его сожительницей расклеивать листовки. После выполнения поручения ему предложили за шесть тысяч гривен устроить теракт, подорвав железнодорожные пути. Мужчина сказал, что отказался это делать.
Ранее сообщалось, что в Симферополе суд заключил под стражу агента СБУ, который готовил покушения на местных чиновников. При задержании у него нашли огнестрельное оружие, гранату и средства связи.
До этого ФСБ предотвратила серию терактов в отношении членов военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области и правительства Крыма. Отмечается, что в подготовке терактов участвовали представители СБУ. В ведомстве уточнили, что получены сведения о проводившейся иностранной спецслужбой операции, установлены и задержаны исполнители и их пособники.