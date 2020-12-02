Сбившего пешеходов в Германии водителя арестовали

Сотрудники правоохранительных органов поместили под арест мужчину, который на автомобиле наехал на пешеходов в немецком городе Трир.
Силовики подозревают предполагаемого преступника в убийстве. Такое заявление сделали в местной полиции,
Инцидент произошёл днём 1 декабря. В результате ЧП погибли пять человек, среди которых есть ребёнок. Ещё 14 человек пострадали, четверо из них получили ранения большой тяжести, четверо — средней тяжести, шестеро — лёгкой тяжести.
51-летний шофёр является гражданином Германии. Он был пьян.
По словам местного жителя, ежегодно на месте нынешнего инцидента работал рождественский рынок, который несколько лет огораживали каменными заграждениями. В 2020 году из-за пандемии коронавируса рынок не стали устраивать, соответственно, не ограждали и место.
В Трир направились премьер-министр федеральной земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер и глава земельного МВД Роджер Левенц.
Ранее, как писал NEWS.ru, Левенц сообщил, что водитель намеренно преследовал пешеходов.