О большом количестве иностранных наемников на химическом комбинате «Азот» рассказали РИА Новости женщины, которым вместе с детьми удалось сбежать с территории завода. Они жили в бомбоубежище с 5 апреля, после того как в их дом попал снаряд.

Много наемников, очень много. Сколько их было, не знаю, они держались отдельно от остальных. Разговаривали в основном друг с другом на английском языке. И на других иностранных языках, сказала одна из них.

Женщины все это время жили на так называемой второй проходной. По словам спасшихся, боевики, контролирующие химкомбинат, настаивали на том, что мирным жителям выходить опасно из-за «зачисток».

Родственники женщин пытались привезти продукты, однако на «Азот» их не пустили. 10 июня женщины выждали, когда внимание боевиков ослабнет, и, схватив детей, сбежали.

Мы прибежали к моему мужу. Муж нас забрал и привез сюда, — рассказала другая мирная жительница.

До лагеря пришлось идти пешком вместе с детьми двух, пяти и восьми лет. Сейчас они находятся в Новой Астрахани ЛНР.

Ранее сбежавший с «Азота» пенсионер рассказал о количестве мирных жителей, заблокированных на заводе. По его словам, около 70–75 человек находились только с ним в одном бункере, еще около ста — работники предприятия и их семьи.