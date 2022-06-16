Сбежавшие с «Азота» женщины рассказали об иностранных наемниках на заводе

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О большом количестве иностранных наемников на химическом комбинате «Азот» рассказали РИА Новости женщины, которым вместе с детьми удалось сбежать с территории завода. Они жили в бомбоубежище с 5 апреля, после того как в их дом попал снаряд.

Много наемников, очень много. Сколько их было, не знаю, они держались отдельно от остальных. Разговаривали в основном друг с другом на английском языке. И на других иностранных языках, — сказала одна из них.

Женщины все это время жили на так называемой второй проходной. По словам спасшихся, боевики, контролирующие химкомбинат, настаивали на том, что мирным жителям выходить опасно из-за «зачисток».

Родственники женщин пытались привезти продукты, однако на «Азот» их не пустили. 10 июня женщины выждали, когда внимание боевиков ослабнет, и, схватив детей, сбежали.

Мы прибежали к моему мужу. Муж нас забрал и привез сюда, — рассказала другая мирная жительница.

До лагеря пришлось идти пешком вместе с детьми двух, пяти и восьми лет. Сейчас они находятся в Новой Астрахани ЛНР.

Ранее сбежавший с «Азота» пенсионер рассказал о количестве мирных жителей, заблокированных на заводе. По его словам, около 70–75 человек находились только с ним в одном бункере, еще около ста — работники предприятия и их семьи.