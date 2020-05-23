Савченко заявила о готовности рассказать правду о событиях на Украине

https://static.news.ru/photo/2e845f72-9dc9-11ea-9025-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/lnlnln-1131094

Экс-депутат Верховной рады Украины — Надежда Савченко — заявила, что готова дать показания по поводу событий в её стране. По словам политика, она может рассказать всю правду как для внутреннего расследования, так и для международных инстанций.

По мнению бывшего парламентария, Киев страдает от «мировой коррупции».

На самом деле эти показания где-то хранятся, я готова в дальнейшем свидетельствовать правдиво о том, что происходило в Украине, как для внутреннего расследования в Украине, так и для внешнего расследования, — рассказала Савченко в эфире телеканала НТВ.

В 2016-м Савченко осудили в РФ на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. В мае того же года глава РФ Владимир Путин помиловал лётчицу, и она вернулась на Украину.

На родине женщина стала депутатом Верховной рады. В 2018-м Киев лишил её статуса неприкосновенности и дал согласие на арест. По версии прокуратуры, подозреваемая готовила теракты в правительственных зданиях. Ей грозит пожизненное заключение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Савченко заявила: глава Украины Владимир Зеленский не выполняет предвыборные обещания и «идёт не тем путем». Она добавила, что в президентской партии «Слуга народа» набраны люди, не умеющие думать, и предложила украинцам голосовать «не сердцем, эмоциями и смехом», а только разумом.