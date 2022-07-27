Сатановский заявил, что купленные Штатами украинские земли не остановят СВО

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Политолог Евгений Сатановский выразил надежду, что приобретенные крупными американскими транснациональными консорциумами украинские земли не помешают проведению спецоперации на Украине. В связи с этим он напомнил о словах главы Чечни Рамзана Кадырова, который намекнул, что спецоперация может продолжиться за пределами Украины, пишет ИА SM-News.

Мне нравится такая идея: заработать в агонии режима пусть даже пару копеек. Я, правда, искренне надеюсь, что это вряд ли кому-то помешает, кого-то остановит и спецоперация продолжится до завершения денацификации и демилитаризации Украины, но с другой стороны, меня очень порадовал Кадыров. Рамзан Ахматович сказал: если так дальше пойдёт, денацифицировать придётся не только Украину, — отметил Сатановский.

Он пожаловался, что на Западе всерьез обсуждают идею запретить выдавать россиянам шенгенские визы. В связи с этим Сатановский вспомнил советский анекдот: «А за границу мы ездим на танке».

Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что США надеются удержать Украину хотя бы в каких-то границах, чтобы у Вашингтона был плацдарм на границе с Россией для будущего противостояния. Он заверил: спецоперация на Украине стала большой неожиданностью для Соединенных Штатов, так как Вашингтон сам намеревался нанести по Москве первый удар при помощи провокации.