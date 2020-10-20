Самый большой в мире вишнёвый торт испекли в Швейцарии

https://static.news.ru/photo/0034067e-130b-11eb-a9c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Confiserie Speck/facebook.com

Приготовленный в Швейцарии национальный цугский вишнёвый торт попал в Книгу рекордов Гиннесса, рассказал Петер Шпек, управляющий кондитерской, где сделали десерт.

По его словам, торт испекли в январе 2020 года. Для его приготовления использовали около 100 литров вишнёвого ликёра, больше 900 яиц, 18 килограммов сливочного масла и 23 килограмма муки. На изготовление десерта потратили больше 55 часов, передаёт РИА Новости.

Книга рекордов Гиннесса подтвердила: цугский вишнёвый торт диаметром более четырёх метров и весом 241 килограмм является самым большим в мире, — подчеркнул он.

Сладость разделили на три тысячи кусков, которые раздали зрителям, наблюдавшим за его приготовлением.

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