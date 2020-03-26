https://static.news.ru/photo/12dc3adc-6ea9-11ea-8bc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Isore, via imago-images.de/Global Look Press

Состояние президента группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернара Арно за сутки увеличилось на $11,3 млрд за счёт позитивной динамики на фондовом рынке.

Как отмечает Bloomberg, несмотря на рекордную сумму, совокупный капитал богатейшего человека Европы всё равно остаётся на несколько десятков миллиардов долларов ниже, чем был до начала текущего кризиса.

Также на $6,5 млрд стал богаче американский предприниматель Уоррен Баффет, а основатель Inditex, испанский бизнесмен Амансио Ортега — на $5,9 млрд.

Ранее NEWS.ru писал, что богатейшие люди мира, составляющие топ-500 толстосумов, из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть потеряли почти $1 трлн. При этом Бернар Арно стал главным пострадавшим из-за непредвиденных обстоятельств. Он потерял $9,5 млрд.