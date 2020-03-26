Состояние президента группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернара Арно за сутки увеличилось на $11,3 млрд за счёт позитивной динамики на фондовом рынке.
Как
Также на $6,5 млрд стал богаче американский предприниматель Уоррен Баффет, а основатель Inditex, испанский бизнесмен Амансио Ортега — на $5,9 млрд.
Ранее NEWS.ru писал, что богатейшие люди мира, составляющие топ-500 толстосумов, из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть потеряли почти $1 трлн. При этом Бернар Арно стал главным пострадавшим из-за непредвиденных обстоятельств. Он потерял $9,5 млрд.
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