https://static.news.ru/photo/9dbd2286-3ddc-11ea-be0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: HofSwitzerland/Twitter

Монетный двор Швейцарии выпустил самую маленькую в мире золотую монету. На ней изображён лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года Альберт Эйнштейн.

Монета номиналом четверть швейцарского франка (около 16 российских рублей) весит 0,063 грамма, её диаметр — 2,96 мм. Всего выпущено 999 таких монет, их будут продавать по цене 199 франков вместе со специальной лупой, чтобы владельцы смогли рассмотреть лицо Эйнштейна.

Ранее NEWS.ru писал, что британский монетный двор изготовил самую крупную в истории государства коллекционную золотую монету диаметром 17,5 см, весом в пять килограммов и номиналом в 5 тысяч фунтов стерлингов.