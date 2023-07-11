Салливан: принятие Украины в НАТО в Вильнюсе приведет к войне с Россией

Принятие Украины в НАТО в Вильнюсе приведет к войне с Россией, процитировал слова президента США Джо Байдена его советник по нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга. Кроме того, по его словам, которые приводит ТАСС, Киеву предстоит провести еще некоторые реформы.

Как отметил президент Байден, принятие сейчас Украины в альянс здесь, в Вильнюсе, привело бы к войне НАТО с Россией. Кроме того, Украине предстоит сделать еще несколько шагов по пути реформ, — сказал Салливан.

Он также отметил, что расписания сроков вступления Украины в НАТО не существует. При этом он отметил, что 11 июля союзники Альянса пошлют позитивный сигнал по поводу пути страны к будущему присоединению к Блоку.

Салливан добавил, что завтра, 12 июля, состоится первое заседание Совета НАТО - Украина, на котором страны согласуют новый пакет мер по усилению поддержки Киева. Кроме того, во время встречи будут рассматриваться долгосрочные потребности страны.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна уже де-факто находится в НАТО. Он отметил, что на саммите в Вильнюсе Киев ожидает четких и ясных алгоритмов для быстрого получения членства в Альянсе. Зеленский добавил, что Киев старается сделать так, чтобы алгоритм получения им членства в НАТО оказался максимально ясным и быстрым.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна не согласна на гарантии безопасности как альтернативу вступлению в НАТО. По его мнению, данный вариант должен стать промежуточным между нынешним положением вещей и моментом вступления в международную организацию.