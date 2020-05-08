Саакашвили оценил своё назначение на пост главы комитета реформ Украины

https://static.news.ru/photo/5aec1a8c-9103-11ea-b2fd-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что его назначение на пост главы исполнительного комитета нацсовета реформ Украины является неординарным шагом, отметив, что страну необходимо «вытаскивать из болота».

По его словам, встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским была «длительной и интересной».

Сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало огромное количество людей. В основном его отговаривали те, кто хотят, чтобы в Украине сохранялся статус-кво, а статус-кво — это болото, — заявил Саакашвили.

Он подчеркнул, что «вытащить из болота» страну может только президент, который «никогда не был вором и никогда им не станет», а также обладающий амбициями остаться в истории государства тем, кто «смог что-то сделать для своего народа и для каждого украинца».

Политик также заверил, что готов оказать Зеленскому максимальную помощь.

Ранее NEWS.ru писал, что Зеленский предложил Саакашвили занять должность вице-премьера по реформам. Однако правительство Украины отозвало из Верховной рады представление на назначение экс-главы Одесской области на эту должность.