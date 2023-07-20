«РВ»: в одесском порту прогремел взрыв

Фото: Global Look Press

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил о взрывах в районе порта Одессы. По его данным, на территории объекта виднеется зарево пожара. Минобороны России никак не комментировало ситуацию.

Взрывы и зарево в районе порта Одессы: ракеты хоронят зерновую сделку, — написал канал.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву территориях Херсонской области. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, взрывы прогремели также в Херсоне и Запорожье.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в ночь на 19 июля произошла самая мощная атака на город с начала специальной военной операции. По его словам, в результате атаки жертв нет.

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале заявил, что Одесса является вариантом сосредоточенного огня. Он добавил, что после подрыва Крымского моста российские силы применяют новый ответный удар. Если порт Одессы будет разрушен, то о зерновой сделки с участием объекта речи быть не может, подчеркнул военкор.