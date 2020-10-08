Руководство украинского «Нафтогаза» обвинили в госизмене

Против руководства украинской энергетической компании-монополиста «Нафтогаз» возбудили уголовное дело о государственной измене.
Глава компании Андрей Коболев рассказал, что получил документы с обвинениями,
Мы готовы это приглашение принять. Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту по резерву долгов и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты, — подчеркнул глава компании.
Коболев добавил, что уже потерял счёт обвинениям в адрес «Нафтогаза».
Ранее NEWS.ru приводил мнение украинского эксперта по энергетике, заявившего, что политика «Нафтогаза» приводит к повышению цен на топливо для украинцев. Компания не выпускает добываемый в стране газ на рынок, отправляя его в подземные хранилища.
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