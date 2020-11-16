Руководитель дипломатии ЕС поздравил Санду с победой на выборах в Молдавии

https://static.news.ru/photo/62d1543e-2815-11eb-97e1-fa163e074e61_660.jpg Жозеп Боррель Фото: facebook.com/conjosepborrell

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии.

Он добавил, что ждёт совместной работы с ней.

Мои поздравления Майе Санду. Победа на выборах — это чёткое отражение надежд жителей [Молдавии] на лучшую жизнь без коррупции, основанную на нормах демократии, которые поддерживают все. Надеюсь на совместную работу на благо молдаван, — напиcал Боррель на своей странице в социальной сети Twitter.

Congratulations @sandumaiamd . Election victory is a clear reflection of peopleâs expectations for a better life without corruption, based on democratic norms upheld by all.



Looking forward to work together for the benefit of Moldovans. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 16, 2020

Второй тур президентских выборов прошёл в Молдавии 15 ноября. Согласно данным ЦИК, Санду набрала 57,7% голосов, а действующему президенту Игорю Додону удалось заручиться поддержкой 42,2% избирателей. По законодательству страны, победителем в выборах признаётся кандидат, который получит более половины голосов избирателей.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон намерен оспорить в суде результаты прошедших в республике выборов главы государства. Он отметил, что его штаб зарегистрировал «беспрецедентное количество» нарушений на выборах и все они будут проверяться. Он уточнил, что его штаб направит обращения в ЦИК, Апелляционную палату и Конституционный суд республики. По словам Додона, среди нарушений имели место подвоз и подкуп избирателей в западных странах, а также препятствия для голосования избирателей из Приднестровья, организованные сторонниками Санду.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава правительства Молдавии Ион Кику поздравил с победой на президентских выборах главу проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду. Он пожелал политику успехов и сил для работы в интересах страны и её народа. Премьер также поблагодарил Центризбирком Молдавии и всех госслужащих.