Руцкой ответил, что надо было сделать с Зеленским для избежания кризиса Бывший вице-президент РФ Руцкой: Зеленского надо было похитить по примеру Мадуро

Президента Украины Владимира Зеленского необходимо было похитить, чтобы избежать кризиса в стране, как это сделали США с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал бывший вице-президент России, Герой Советского Союза Александр Руцкой. Теперь же, по его словам, окружение украинского политика весьма комфортно чувствует себя на свободе.

[Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) показал отличный пример того, как проводится военная операция, похитив Мадуро из его резиденции. Точно так же и мы могли забрать этого клоуна Зеленского, нацепить ему на голову мешок и привезти в Лефортовское СИЗО. Надо было привезти эту обезьяну и 12 его сторонников, которые всему этому потворствовали: [Андрея] Синюка (бывшего замглавы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины. — NEWS.ru) и прочих. Но все они живы и здоровы. Наворовали по самое не балуй и прекрасно живут. Нам надо было выловить всех, кто спровоцировал [украинский конфликт], — высказался Руцкой.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Трамп не стремится сместить Зеленского по примеру Мадуро, поскольку президент Украины пользуется большой поддержкой среди американцев. Однако, по словам бывшего нардепа, американский лидер уже не скрывает, что украинский политик виноват в затяжном урегулировании конфликта.