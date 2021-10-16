Россию заподозрили в намерении захватить Украину

Москва на словах признаёт суверенитет Украины, но при этом ждёт подходящего момента, чтобы сделать её частью России. Такого мнения придерживается завотделом украинского Национального института стратегических исследований Алексей Ижак, сообщает РИА Новости.

Россия <...> соглашается лишь с тем, что Украина может сохранять государственность лишь до тех пор, пока не возникнут условия для её безболезненного «возвращения», — цитирует его агентство.

В Киеве периодически обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Кремле в ответ на это заявляют, что Москва уважает суверенитет других стран, в том числе и Украины. Кроме того, российская сторона неоднократно отмечала, что Украина находится в состоянии внутриполитического кризиса, в преодолении которого Москва также заинтересована.

Ранее сообщалось, что военно-политическое руководство Украины подготовило девять сценариев развития конфликта с Россией в целях обеспечения безопасности государства. При этом их авторы исходили из того, что страны уже находятся в состоянии войны.