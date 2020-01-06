https://static.news.ru/photo/e1631a8c-3075-11ea-b77c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт назвал Россию важным актёром на мировой арене, который может влиять на решение политических проблем.

Россия — важный актёр на мировой арене, — отметил политик на брифинге в Берлине.

По его словам, российские представители должны быть членами Совбеза ООН, чтобы совместно решать мировые споры.

Кроме того, Зайберт добавил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель по приглашению российского лидера Владимира Путина посетит 11 января РФ. Стороны могут обсудить ситуацию на Украине, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, способствовать преодолению кризиса на Украине могут десять мировых политиков, считает французский портал Factamedia. На первые места в этом списке ожидаемо попали Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Большинство опрошенных политических экспертов сегодня всё больше верят в шансы положить конец конфликту на Украине благодаря новым людям, которые занялись проблемой, считают аналитики.