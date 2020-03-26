Италия прочно заняла первое место в Европе по масштабам распространения коронавируса и обогнала Китай по количеству смертей. Страна полностью закрылась от внешнего мира, и случайно застрявшим там россиянам остаётся только ждать, пока эпидемия ослабнет. NEWS.ru связался с нашей соотечественницей Кристиной Ч., которая добровольно решила остаться в изоляции в маленькой деревушке на Сардинии, и расспросил её о трудностях жизни в итальянском карантине. Её история — яркий пример того, что лучше дать сгореть невозвратным билетам, чем пытаться спасти свои деньги и отпуск, но с неясной перспективой вернуться.

В декабре, задолго до того как в Италии начались проблемы и был объявлен карантин, я и моя знакомая купили билеты в Милан, чтобы посетить косметологическую выставку в Болонье (это недалеко от Милана) с 11 по 19 марта. Мы не особо следили за новостями и о ситуации в Италии узнали от нашей авиакомпании (планировали лететь через Финляндию): незадолго до нашего вылета сообщили, что рейс в Милан будет отменён и у нас есть возможность обменять билеты на другие направления. Мы со знакомой пытались дозвониться до авиакомпании, хотели сделать возврат, но нам так и не удалось это сделать из-за перегруженной горячей линии. В итоге мы решили не терять деньги.

Помимо посещения косметологической выставки, в Италии мы планировали встретиться с приятелями. Поэтому решили: раз планы рушатся, а деньги никто не вернёт, поменяем билеты на Рим и оставим те же даты. Отменилась наша профессиональная поездка, но мы всё ещё могли встретиться с нашими знакомыми.

/ Roberto Monaldo/Global Look Press

По прилёте в Рим (хотя официально в Италии вечером 9 марта объявили карантин и запрет на въезд/выезд. — NEWS.ru) всех пассажиров самолёта загнали в огороженную зону и сообщили, что для того, чтобы находиться в Италии, по новым правилам, нужно быть здесь прописанным. В противном случае нам грозила уголовная ответственность, хотя непонятно, как нас тогда вообще пустили на итальянский рейс. Кроме того, необходимо отсидеть 15 дней в карантине — правила пребывания ужесточились буквально в тот же день, когда мы прилетели.

Мы решили быстро вернуться. Это, как оказалось, был последний рейс нашей авиакомпании в Рим до закрытия границ и начала жёсткого карантина. Может быть, на нём вывозили итальянцев из Финляндии домой, как вывозят сейчас российских туристов. Чуть позже нам пришло письмо, что обратный рейс отменён — Финляндия запретила въезд иностранцам.

Спасло нас только то, что мою знакомую взял под свою ответственность её молодой человек, а я обратилась за помощью к мужчине, с которым планировала встретиться. Он согласился временно прописать меня у себя дома, но в свой отель я попасть уже не могла. Из аэропорта нам надо было ехать прямиком в места нашей временной прописки, причём те, кто за нас поручился, должны были нас забрать. Даже за местными итальянцами приезжали родители в аэропорт. Но мой знакомый жил не в столице, а на Сардинии. Вечером того же дня из Рима туда вылетал самолёт, и он помог мне купить билет. Чтобы полиция выпустила меня из аэропорта на Сардинии, мы приврали, что это мой молодой человек, давно живём вместе.

Дальше начались 15 дней моего карантина, впрочем, почти в таком режиме оказалась вся страна. Выходить из дома нельзя никому, только в аптеку и за продуктами, и то — с соответствующим документом, в котором прописано, куда и зачем ты идёшь. Полиция останавливает на каждом углу, особенно учитывая, что это маленький остров, через каждые пять метров посты. Однажды мы попытались вместе выехать за продуктами, но нас развернули и сказали, что от семьи только один человек ходит в магазин.

Власти Сардинии 15 марта приняли решение изолироваться от континента, так как здесь тоже есть заражённые. Сейчас сюда не летает ничего, кроме, кажется, одного экстренного рейса из Рима (из Рима в Москву до сих пор есть один рейс в сутки. — NEWS.ru), но как туда попасть, я не понимаю. Остров полностью закрыт, сюда ходят только торговые и продовольственные суда.

Alberico/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Вчера также вышел закон о том, что никто не может выезжать за территорию своего города. Но если знакомая, с которой я прилетела, попала в Неаполь, где нет проблем с супермаркетами, то я оказалась в маленькой деревушке Стинтино. Это туристическое место, магазины здесь открываются только в курортный сезон, сейчас закрыты. Есть только один деревенский магазин на тысячу человек. Раньше местные жители закупались в соседнем городе, потому что там есть большой супермаркет с широким выбором продуктов, но теперь все вынуждены полагаться только на этот маленький магазинчик. Вчера с пяти утра там выстроилась очередь из 20 человек в ожидании открытия. Внутрь запускали только по три человека, обязательно в перчатках и масках, и пока они не закупятся, других не пускали. А расстояние между людьми в очереди снаружи должно было составлять полтора-два метра.

Всё очень строго контролируется. За мной несколько раз приезжали волонтёры от полиции и проверяли, нахожусь ли я в том месте, в котором прописана. Улицы каждый день дезинфицируют. Ситуация, конечно, морально очень тяжёлая. Вначале у меня были и паника, и слёзы, но сейчас уже смирилась с ситуацией. Главное, чтобы было что поесть и лишь бы не заболеть.

Поначалу я хотела обратиться за помощью к российскому посольству, но потом передумала. Всё равно в России мне грозит такой же карантин, как здесь. Кроме того, после закрытия Сардинии я не могу отсюда выехать, чтобы попасть в аэропорт Рима. Поскольку знакомый меня никуда не гонит и мы нормально уживаемся, я решила дождаться окончания карантина здесь. Очень надеюсь, что авиасообщение восстановится и я сама улечу назад. На данный момент работаю удалённо, поэтому торопиться мне некуда. Только если мне и через полгода не удастся вернуться домой, буду просить помощи. Но надеюсь, до этого не дойдёт.

Над материалом работала Любовь Глазунова.