Россию обвинили в кибератаке на кандидата в канцлеры ФРГ из-за СП-2

https://static.news.ru/photo/eb147892-b48a-11eb-8389-96000091f725_660.jpg Фото: Paul Langrock/nord-stream2.com/

Российские пользователи социальных сетей устроили настоящую кибератаку на немецкого политика, лидера партии «Союз 90 / Зелёные» и кандидата в канцлеры ФРГ

Бербок. В Интернете появились её фейковые фотографии в обнажённом виде. Данная «кампания» развернулась после того, как она заявила о намерении заблокировать реализацию газопровода «Северный поток — 2». Бывший лидер партии Джем Оздемир увидел в происходящем «руку Кремля», сообщает The Guardian.

Берлин крайне озабочен происходящим. В последние несколько дней немецкий политик стала объектом очень жестокой травли в соцсетях. После заявления относительно будущего газопровода в Интернете появились фейковые снимки с её изображением. На одних кадрах Бербок «запечатлена» в обнажённом виде, на других к её лицу «приклеили» тело российской модели, на каких-то снимках она стоит рядом с миллиардером Джорджем Соросом. Издание пишет, что эти фото использовались для того, чтобы обвинить Бербок в участии во всемирном «еврейском заговоре», вдохновителем которого, как считают крайне правые, является Сорос.

Предшественник Бербок Джем Оздемир считает, что эта кибератака поддерживалась непосредственно из Кремля. Он посоветовал всем демократам «не участвовать в грязной кампании Владимира Путина».

Немецкий парламент будет выбран в Германии, а не в Москве, Анкаре или Пекине, — добавил политик.

Ранее стало известно, что Бербок призвала усилить давление на Москву и лишить проект «Северный поток — 2» политической поддержки.

Немецкие экологисты с самого начала были настроены против строительства российского газопровода. Хотя сжигание природного газа выбрасывает в атмосферу меньше углекислого газа, чем переработка нефти и угля, это всё равно ископаемый вид топлива, от которого «Зелёные» призывают как можно быстрее отказаться. Так что подоплёка этого пункта их программы связана, скорее, с экологией, чем с политикой.