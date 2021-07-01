Россия запретила въезд в страну мэру Риги

Мэру Риги Мартиньшу Стакису запретили въезд в Россию. Данное решение было принято после инцидента с государственным флагом РФ, произошедшего во время чемпионата мира по хоккею — 2021. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. Её слова передаёт МК.

Захарова отметила, что Стакис, занимая пост рижского главы, должен знать, что в мире принято уважительное отношение к государственной символике.

Градоначальнику следовало бы заниматься не политическим хулиганством, а подумать о развитии торгово-экономических связей с российскими регионами, как это успешно удавалось его предшественникам. Теперь он внесён в список тех, кому запрещён въезд в РФ, — добавила дипломат.

Рижский мэр Стакис и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в центре столицы Латвии заменили государственные флаги Белоруссии и России на бело-красно-белое полотно, используемое белорусской оппозицией, и стяг с символикой Олимпийского комитета РФ соответственно. Так чиновники решили поддержать народ Белоруссии после инцидента с самолётом Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс, который экстренно сел в Минске после сообщения о минировании борта.

Российский телеведущий Владимир Соловьёв опубликовал в своём Telegram-канале коллаж из снимков, как снимали белорусский флаг во время чемпионата мира по хоккею, который проходил в Риге.