Президенты России и Венгрии подпишут ряд двусторонних соглашений в рамках визита Владимира Путина в Будапешт 30 октября, заявил News.ru глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Мы планируем подписать двусторонние соглашения по социальному обеспечению, по взаимодействию по вопросам получения высшего образования и региональному взаимодействию, — сказал Сийярто.
Он добавил, что также будет представлен «список проектов для возможной двусторонней реализации».
Ранее News.ru писал, что главы МИД России и Венгрии провели встречу «на полях» Генассамблеи ООН для обсуждения подготовки к визиту.
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