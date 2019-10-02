Внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков в разговоре с журналисткой Анной Балент признался, что в будущем он был бы не против вступить в интимный контакт с роботом.

Однако он отметил, что подобное может произойти только с согласия супруги. Балент и Новиков говорили о секс-роботе Саманте, которую научили отказывать людям в близости, негативно реагируя на грубые прикосновения и...