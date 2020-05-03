Российскую помощь в Боснии и Герцеговине признали нежеланной

https://static.news.ru/photo/099a97ae-8d38-11ea-a7a9-fa163e074e61_660.jpg Шефик Джаферович Фото: Srdjan Ilic/PIXSELL Pixsell/PA Images/ТАСС

Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович выступил с заявлением. Он назвал помощь России в дезинфекции нежеланной.

По словам Джаферовича, Вооруженные силы страны имеют собственное подразделение, которое способно самостоятельно провести все работы по санитарной обработке помещений. Он подчеркнул, что в критической ситуации страна должна опираться только на свои ресурсы, передаёт РИА Новости.

Нет ни позиции совета министров Боснии и Герцеговины, ни компетентных министерств и госагентств, которые должны быть включены в процесс, — заявил член президиума.

NEWS.ru информировал ранее, что военных медиков из России не пустили в Боснию и Герцеговину. Такое решение приняло Министерство безопасности.