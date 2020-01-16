https://static.news.ru/photo/253ff88c-38a1-11ea-8429-fa163e074e61_660.jpg Фото: luisa.kremleva/instagram.com

Российская модель Луиза Кремлёва была арестована в Испании по обвинению в оговоре. 24-летняя девушка обвиняла в изнасиловании французского футболиста Тео Эрнандеса.

Как сообщает Diario Sur, Кремлёва провела ночь с Эрнандесем, выступавшим тогда за футбольный клуб «Алавес», в июне 2017 года. Россиянка затем обвинила спортсмена в изнасиловании. В ходе разбирательства суд не смог найти доказательств преступного поведения Эрнандеса и начал уголовное преследование самой девушки за ложное обвинение. Кремлёва арестована до вынесения окончательного вердикта.

22-летний Тео Эрнандес в настоящий момент играет за «Милан».

Как ранее сообщал NEWS.ru, в Великобритании приговорили к 30 годам тюрьмы насильника, надругавшегося над почти 200 мужчинами.