Российского посла вызвали в МИД Швейцарии из-за референдумов

Фото: switzerland.mid.ru

Сергей Гармонин

Российского посла в Берне Сергея Гармонина вызвали в МИД Швейцарии в связи с проведением в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав РФ, сообщили в российской дипмиссии. Отмечается, что дипломат провел встречу с врио начальника управления стран Евразии Мирко Замбелли.

В ходе беседы швейцарский представитель, сославшись на коммюнике Федерального совета от 23 и 30 сентября сего года, изложил известные подходы Берна в связи с прошедшими референдумами в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, по итогам которых были подписаны договоры об их принятии в состав Российской Федерации, — говорится в сообщении посольства.

4 октября МИД Норвегии также вызвал посла России в Осло Теймураза Рамишвили из-за присоединения новых территорий.

Начиная с 30 сентября послов России вызывали МИД в разных странах, включая Германию, Польшу, Швецию, Нидерланды, Данию, Великобританию и Бельгию. Отметим, что эти страны не признали прошедшие референдумы о включении упомянутых республик в состав России, а действия Москвы сочли за неприемлемые.