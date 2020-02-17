https://static.news.ru/photo/10d8218a-518d-11ea-9717-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский телеканал «НТВ-Мир Балтия» получил штраф в Великобритании из-за передачи о Сергее и Юлии Скрипаль.

Британский медиарегулятор Ofcom считает, что телеканал нарушил принцип беспристрастности. «НТВ-Мир Балтия» должен заплатить штраф в размере 20 тысяч фунтов (1 млн 600 тысяч рублей). Претензии регулятора возникли к программе «Сегодня». Её показали 2 апреля 2018 года, сообщает «Говорит Москва».

Британский регулятор Ofcom ранее оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов за «нарушение правил вещания». Представители СМИ назвали это решение возмутительным и необоснованным. В Ofcom считают, что телеканал не был беспристрастным, когда показывал сюжеты о войне в Сирии и деле Скрипалей.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в бессознательном состоянии в больницу британского Солсбери в марте 2018 года. Официальный Лондон утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, якобы к этому преступлению причастны российские спецслужбы. Москва отвергает все обвинения.

Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин высказал мнение, что дело Скрипалей в ближайшем будущем получит продолжение в Великобритании. По его словам, в настоящий момент идёт коронерское расследование, а затем последует формальный суд. Дипломат отметил, что россияне уже видели подобное на деле Александра Литвиненко, писал NEWS.ru.