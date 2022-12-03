Российский спецназовец рассказал о танках ВСУ с заваренными люками

Фото: Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Разведчик спецназа Западного военного округа рассказал, что ВСУ отправляют на поле боя танки с заваренными люками, превращая их экипажи в смертников. По его словам, экипажи некоторых таких машин подъезжали к российским позициям и подавали сигналы бедствия, сообщает РИА Новости.

То есть делалось все, чтобы экипаж не мог покинуть машину. Они из них насильственно сделали смертников, — цитирует агентство разведчика.

Он рассказал, что неоднократно видел, как экипажи таких танков отворачивали башню пушкой назад и подъезжали к российским позициям. Заглушив двигатель, они криками и стуком подавали сигналы бедствия, а техники с российской стороны помогали им выбраться наружу.

Собеседник агентства добавил, что заблокированные в боевых машинах украинские солдаты обычно не ведут боевые действия, понимая, что их ждет верная гибель. Они хотят жить, поэтому сдаются.

Ранее попавший в плен украинский военный Александр Лазаренко рассказал, как командиры ВСУ наказывают мобилизованных. По его словам, после нескольких конфликтов с применением оружия и случаев неосторожного обращения с боеприпасами весь состав бригады теробороны, в которой он служил, заставили рыть окопы на передовой. Солдат привозили на позиции и забирали только через трое суток.