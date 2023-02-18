Российский флаг установили на башне бывшего парламента в Германии Российский триколор появился на башне бывшего ландтага в Постдаме

Фото: Соцсети

Российский флаг установили на башне бывшего ландтага в Постдаме, который в народе называют «Кремлем», сообщает DPA. Местные жители в соцсетях поделились фотографиями, на которых показана башня, где неизвестные также покрасили в цвета триколора щитки, закрывающие оконные проемы. Также на здание нанесли буквы Z, но в зеркальном отражении. В Германии публичная демонстрация символа спецоперации запрещена.

Российские триколоры на башне появились 16 февраля. Здание бывшего парламента стоит на возвышенности, поэтому цвета российского флага хорошо видны из центральной части Постдама.

Полиция начала расследование, полицейские разыскивают подозреваемых в вандализме. Владельцу здания уже велели удалить символы и триколоры. Отмечается, что в марте 2022 года оконные щиты раскрасили в украинских цветах, и тогда никакого расследования не проводилось.

Здание в Постдаме и ранее украшали триколором РФ. Так, в августе 2022 года там тоже установили российский флаг. Городские власти тогда заявляли, что объект принадлежит частному владельцу.

Ранее грузовики с буквами Z заметили в Сиднее. Машины стояли у генконсульства РФ, где проходил митинг в поддержку России. В акции приняли участие порядка 1,5 тысячи человек.