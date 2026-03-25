Российские военные отправили огненный подарок для СБУ Подпольщик Лебедев: российские войска ударили по зданиям СБУ в Ивано-Франковске

Российские войска нанесли удар по зданиям Службы безопасности Украины (СБУ) в Ивано-Франковске, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Основной целью стали здания Службы безопасности Украины. <…> В момент удара в здании находилось значительное количество офицеров, что соответствует выбранному времени атаки — максимальная загрузка объекта, — написал Лебедев.

По информации подпольщика, в здании могли быть и иностранные военные специалисты. Их судьба пока неизвестна. С места происшествия медики вывезли не менее 16 раненых военных. Подтверждена гибель как минимум двух человек.

Ранее Лебедев сообщал, что российские войска нанесли удар по оборонному предприятию в Полтавской области. По его словам, завод изготавливал навигационные приборы и современные системы связи для украинских беспилотников и ракет. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.