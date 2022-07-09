Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Мелитополем

Фото: Кирилл Нортон/РИА Новости

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в воздушном пространстве над Мелитополем, заявил представитель военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов. В своем Telegram-канале он отметил, что попадание произошло в районе местного хлебокомбината. Рогов считает, что с помощью ударного БПЛА военные ВСУ хотели оставить местных жителей без хлеба.

В небе над городом ПВО России сбили ударно-разведывательный БПЛА противника. Произошло это около хлебокомбината. Боевики Зеленского вслед за газом хотят лишить мирных жителей и хлеба, — сообщил Рогов.

Ранее замначальника ГУ МВД Запорожской области Алексей Селиванов сообщил, что газоснабжение местных жителей было нарушено после обстрелов со стороны ВСУ. Он добавил, что украинская сторона обвинила в произошедшем Москву. По его словам, на Украине сразу же начали заявлять, что жители Запорожья сами себя обстреляли и сами же отключили себе газ.

Позже глава ВГА Запорожского региона Евгений Балицкий сообщил, что местная администрация обратилась к российским властям с просьбой помочь решить вопрос с газоснабжением. По его словам, Киев отключил регион от газа, в связи с чем запорожские власти обратились за помощью к России.