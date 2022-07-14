Минобороны: российские летчики сбили два украинских самолета в небе над ДНР

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

За прошедшие сутки летчики ВКС России сбили два украинских военных самолета в небе над Донецкой Народной Республикой, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга. Речь идет о Су-24 и МиГ-29 ВСУ.

Истребителями ВКС России сбиты в воздухе два самолета воздушных сил Украины: Су-24 в районе населенного пункта Славянск и МиГ-29 в районе Троицкое Донецкой Народной Республики, — говорится в тексте.

Кроме того, российские средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области. В районе города Новая Каховка перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У» и шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

Ранее сообщалось, что российские летчики сбили в воздушном бою над Харьковской областью два украинских Су-25. Еще один самолет ВСУ МиГ-29 был уничтожен в районе села Краснополье ДНР.

Военный эксперт Михаил Ходарёнок отметил, что украинские МиГ-29 очень плохо проявили себя в боевых действиях. У ВСУ было около 40 таких самолетов, но большую их часть российские войска уничтожили еще на аэродромах. По словам специалиста, скоро у Киева может совсем не остаться этих истребителей.